Twee Efteling-attracties hebben na jaren een wachttijdindicatie bij de ingang

FOTO'S De Efteling heeft twee attracties voorzien van een wachttijdindicatie bij de entree. Tot nu toe moesten bezoekers zich wenden tot de officiële Efteling-app als ze de actuele wachttijd van vaartocht Gondoletta en vliegende tempel Pagode wilden zien.

Sinds kort hangen er bordjes bij de ingangen van beide attracties, die zich tegenover elkaar bevinden. Vanaf vandaag zijn ze ook daadwerkelijk in gebruik. Zo is voor passanten in één oogopslag duidelijk hoelang ze geduld moeten hebben voordat ze in kunnen stappen.

De Gondoletta onderging onlangs een grote renovatie, waarbij de opstapschijf voorzien is van een grote overkapping. Bij die klus hoorde ook de toevoeging van het wachttijdbordje, al was het systeem tot nu toe niet in gebruik.



Ongeveer tegelijkertijd installeerde men een soortgelijk bordje bij de ingang van de Pagode, die nu ook actief is. De uitkijktoren is sinds 1987 onderdeel van het attractieaanbod van de Efteling, terwijl de bootjes van de Gondoletta in 1981 het ruime sop kozen.











