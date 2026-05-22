Efteling

Eerste Efteling-abonnees halen exclusief souvenir op: glazen stolp met elfje

Vandaag, 14.26 uurBeeld: @Coshira_ e.a.

FOTO'S De eerste Premium-abonnees van de Efteling hebben vandaag hun nieuwe exclusieve souvenir opgehaald. Het jaarlijkse cadeautje voor houders van het duurste abonnement staat dit keer in het teken van sprookje De Indische Waterlelies, dat zestig jaar bestaat in 2026.

Net als vorig jaar gaat het om een glazen stolp met daarin een figuurtje. Waar in 2025 nog een miniatuur van Danse Macabre-personage Joseph Charlatan werd uitgedeeld, koos de Efteling nu voor een dansend elfje uit De Indische Waterlelies. Het beeldje staat in een geopende waterlelie.

Premium-abonnees kunnen het item tussen vrijdag 22 mei en zondag 7 juni ophalen bij souvenirwinkel In den Ouden Marskramer. Daarvoor moet eerst een tijdslot gereserveerd worden met een persoonlijke code die per mail verstuurd is.





