Efteling

It's-a me, Mario! Nintendo-figuren veroveren de Efteling

Vandaag, 13.09 uurBeeld: @kipwrapje

FOTO'S Mamma mia! Bezoekers van de Efteling zijn vanochtend geconfronteerd met een groep merkwaardig uitgedoste figuren. Bij de ingang van het attractiepark verzamelden zich tientallen personen verkleed als bekende Nintendo-personages, waaronder de wereldberoemde loodgieter Mario.

Het entreeplein voor het Huis van de Vijf Zintuigen veranderde daardoor heel even in een soort Super Nintendo World. Naast heel wat Mario's verwelkomde de Efteling ook meerdere Luigi's en Waluigi's, respectievelijk in het groen en in het paars, net als Toads. Ook slechterik Bowser Jr. en prinses Daisy werden vertegenwoordigd.

Het is onduidelijk waar het gezelschap vandaan kwam en waarom men koos voor matchende Nintendo-kledij. De Efteling heeft regels voor het dragen van cosplayachtige outfits: personen kunnen geweerd worden als hun uiterlijk verward kan worden met Efteling-entertainment. Daar was in dit geval uiteraard geen sprake van.



