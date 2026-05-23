Bizar beeld: Efteling-bezoekers lopen doodleuk over treinspoor

VIDEO De Efteling kan voor nieuwkomers af en toe best een doolhof zijn, maar sommige bezoekers maken het wel heel bont. Iemand zag afgelopen week hoe twee personen wandelden op een behoorlijk ongelukkige plek: ze liepen over de spoorlijn heen.

De beelden werden opgenomen achter het Efteling Grand Hotel, waar het spoor van de Efteling Stoomtrein Maatschappij langsloopt. Het tweetal begaf zich in de richting van de Arcade, de doorgang onder het hotel. Ironisch genoeg lijkt één van de twee een plattegrond in de hand te hebben.

Het is niet duidelijk hoe de situatie is afgelopen. Wandelen over het spoor kan gevaarlijk zijn: de trein komt meermaals per uur voorbij. In de praktijk zal een machinist vermoedelijk wel op tijd kunnen remmen, gezien de bescheiden snelheid.