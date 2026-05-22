Politie naar Diergaarde Blijdorp voor vechtpartij tussen twee schoolgroepen

In Diergaarde Blijdorp zijn twee groepen scholieren met elkaar op de vuist gegaan. De politie werd donderdagmiddag rond 13.00 uur opgeroepen omdat de vlam in de pan geslagen zou zijn in de Rotterdamse dierentuin. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Looopings.

Op Facebook verschenen beelden van de inzet. "Wat was er vandaag? Overal politie", schreef Sabine Hessels bij de foto's. Een ander reageert dat er zo'n zestig kinderen betrokken waren bij een knokpartij. Er was sprake van een conflict tussen leerlingen van twee scholen, aldus de politie.

"Beide scholen waren op schoolreis", vult de voorlichter aan. "Eenmaal ter plaatse zijn de groepen uit elkaar gehaald en hebben mijn collega's contact gehad met de verantwoordelijke leraren."



Gewonden

Er zijn geen gewonden gevallen. Uiteindelijk werden beide groepen onder politiebegeleiding naar buiten gebracht, met hulp van de beveiliging.