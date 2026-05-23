Britse pretparken en dierentuinen krijgen komende zomer belastingvoordeel

De Britse overheid probeert de kwakkelende vrijetijdssector deze zomer een flinke impuls te geven. Een dagje naar een pretpark of dierenpark wordt daardoor mogelijk goedkoper. De regering verlaagt tijdelijk de btw op toegangskaarten voor onder meer pretparken, waterparken, dierentuinen en musea. Het belastingtarief gaat van 20 naar 5 procent.

De maatregel geldt van donderdag 25 juni tot en met dinsdag 1 september 2026. Ook kindermenu's in restaurants en tickets voor bioscopen, theaters en concerten vallen onder de regeling. De Britse overheid zegt gezinnen tijdens de zomervakantie financieel te willen ontlasten en tegelijkertijd meer bezoekers naar attracties te trekken.

Voor pretparken en dierentuinen is vooral opvallend dat de verlaging niet alleen geldt voor kinderen: alle bezoekers komen in aanmerking voor het lagere btw-tarief. De regeling geldt onder meer voor attractieparken, dierentuinen, aquaria, musea, overdekte speeltuinen en observatie-attracties als uitkijktorens en reuzenraden. Sportevenementen zijn uitgesloten.



Niet verplicht

De regering verwacht dat bedrijven het belastingvoordeel doorberekenen aan bezoekers. Dat is echter niet verplicht. Een attractiepark kan er ook voor kiezen om de ticketprijs gelijk te houden en zelf extra inkomsten over te houden.



Merlin Entertainments, eigenaar van grote Britse attracties als Alton Towers en Legoland Windsor, laat weten de verlaging in ieder geval wel door te voeren. Topvrouw Fiona Eastwood noemt het plan "geweldig nieuws" voor gezinnen én de Britse recreatiesector. Haar bedrijf leed vorig jaar bijna 500 miljoen euro verlies. Bezoekersaantallen en omzetcijfers daalden.