Gröna Lunds Tivoli

Koppel veroordeeld na seks in attractie: gezin met kinderen zat er vlak achter

Een man en vrouw van in de veertig zijn in Zweden veroordeeld nadat ze seks hadden in een pretparkattractie. Het incident vond afgelopen zomer plaats in een klassieke vaartocht in attractiepark Gröna Lund in Stockholm. De beleving heet officieel Kärlekstunneln, maar de bijnaam luidt Tunnel of Love.

Het stel heeft die benaming eer aan gedaan: in augustus vorig jaar werden de twee betrapt door medewerkers die via bewakingscamera's meekeken. Personeel riep het duo meermaals via luidsprekers op om te stoppen, maar daar werd geen gehoor aan gegeven.

In een boot direct achter het stel zat op dat moment een gezin met kinderen. Een medewerkster verklaarde later dat ze tijdens de hele rit verplicht naar de camerabeelden moest blijven kijken om veiligheidsredenen. Ze vertelde dat ze na afloop een paniekaanval kreeg.



Intimidatie

De officier van justitie probeerde het koppel daarom veroordeeld te krijgen voor seksuele intimidatie of aanranding van de medewerker. Daar ging de rechtbank echter niet in mee. De man en vrouw verklaarden dat ze dachten dat niemand hen kon zien in het donkere gedeelte van de attractie.



De rechter achtte daarom alleen "aanstootgevend gedrag" bewezen. Daarvoor kreeg de vrouw een boete van 1000 Zweedse kronen, omgerekend zo'n 90 euro. De man werd veroordeeld tot zes maanden celstraf, bovenop een eerdere gevangenisstraf voor fraude en bedrijfsdiefstal.



Deporteren

Ook een verzoek om de man uit Zweden te deporteren werd afgewezen. De rechtbank vond de feiten daarvoor niet ernstig genoeg. Gröna Lund heeft de attractie in kwestie in de tussentijd aangepast: personeel kan tegenwoordig het licht in de tunnel inschakelen, als waarschuwing. De Kärlekstunneln bestaat al sinds 1936.