Disneyland Paris

Disneyland Paris past parade aan: prinsessenwagen is te groot om bocht te maken

Disneyland Paris heeft de dagelijkse parade in het Disneyland Park noodgedwongen aangepast. Vanwege werkzaamheden aan de brug voor het kasteel van Doornroosje moest begin deze week een pad afgesloten worden. Om die reden volgt Disney Stars on Parade voorlopig een andere route.

Wagens bereiken Central Plaza via een bocht bij Discoveryland. Die is echter een stuk krapper dan het gebruikelijke traject. Het gevolg: afgelopen maandag liep de wagen met een enorme mechanische draak vast. Een dag later kwamen opnieuw twee wagens stil te staan op die plek: die van de draak en de wagen die in het teken staat van Finding Nemo.

Eén wagen is deze week helemaal van het toneel verdwenen: de grote prinsessenwagen blijkt te lang om de bocht te maken. Disney heeft de prinsessen echter niet volledig geschrapt. Voor de gelegenheid zijn oude wagens van stal gehaald, in de vorm van paarden met koetsen.



Fantasyland

Daarop kunnen Disney-prinsessen als Assepoester en Belle plaatsnemen, samen met een koetsier. Voor de prinsessen waarvoor geen plaats is op een koets, zit er niets anders op dan de route lopend afleggen. Disney Stars on Parade begint dagelijks om 11.30 uur bij de poort naast It's a Small World in parkdeel Fantasyland.



