Disneyland Paris

Disneyland Paris opent winkel speciaal voor voetbalfans

Vandaag, 12.40 uur

FOTO'S Disneyland Paris heeft nu een winkel speciaal voor voetballiefhebbers. In Disney Village, het vrij toegankelijke restaurant- en shoppinggebied naast de Disney-parken, is Pelé Soccer geopend, vernoemd naar de bijnaam van de beroemde Braziliaanse voetballer Edson Arantes do Nascimento.

De winkel bevindt zich in de buurt van de recent vernieuwde Sports Bar & Lounge. In het verleden was hier een arcadehal gevestigd. Tijdens werkzaamheden troffen bezoekers er tijdelijk een vestiging van The Lego Store aan. Nu worden er voornamelijk voetbalshirts verkocht.

Disney noemt de Braziliaanse voetballegende "een waar sporticoon en een wereldwijd symbool van uitmuntendheid". Het gaat om de eerste Pelé-shop in Europa. Eerder openden al locaties in New York en in de uitgaansgebieden van de Amerikaanse Disney-resorts in Florida en Californië, respectievelijk Disney Springs en Downtown Disney.







