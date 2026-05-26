Efteling

Efteling kiest voor bekende Nederlandse attractiebouwer: Raveleijn-molen wordt geleverd door Vekoma

FOTO'S Voor een nieuwe attractie werkt de Efteling samen met een gerenommeerde Nederlandse fabrikant. Het Limburgse bedrijf Vekoma bouwt Ravenring: een draaiende thrillride met een interactief element, in de stijl van Raveleijn. Het is voor het eerst in 28 jaar dat er een Efteling-attractie uit de fabriek van Vekoma komt rollen.

De naam van de toevoeging werd zojuist onthuld, samen met een nieuw ontwerp. Tot nu toe bleef de bouwer onduidelijk. Nu blijkt dat de Efteling opnieuw in zee gaat met een oude bekende. Ravenring wordt een prototype van een nieuw attractieconcept van Vekoma.

De samenwerking tussen beide partijen gaat tientallen jaren terug. Vekoma bouwde in 1981 de iconische achtbaan Python, destijds de allereerste rollercoaster in de Efteling. Drie jaar later volgde de bootjesmolen Polka Marina, die in 2020 werd gesloopt. In 1990 leverde het bedrijf ook de Monorail in het Volk van Laaf, toen nog met een fietselement.



Madhouse

Daar bleef het niet bij. In 1996 ontwikkelde Vekoma voor de Efteling het attractietype madhouse, gebruikt voor het draaiende huis Villa Volta. Het systeem groeide later uit tot een wereldwijd succes. In 1998 opende de overdekte achtbaan Vogel Rok, eveneens van Vekoma. Daarna bleven opdrachten voor nieuwe Vekoma-rides uit, al hielden beide partijen wel contact.



Zo leverde de fabrikant in 2011 de huidige treinen van de Python. Ook werkte de Efteling jarenlang aan de darkride Hartenhof, die in 2012 had moeten openen met een innovatief ritsysteem van Vekoma. Daarbij zouden bezoekers plaatsnemen op enorme verrijdbare tribunes. Het project werd uiteindelijk geschrapt. Later verscheen op de beoogde locatie Symbolica, afkomstig van een andere leverancier.











Zonnepanelen

Ook de afgelopen jaren trokken de twee bedrijven vaker samen op. Zo presenteerden de Efteling en Vekoma onlangs een rolstoelconcept om attracties toegankelijker te maken. In 2024 kwamen beide partijen met Twinkle Coaster: een fictief ontwerp van een duurzame achtbaan met windmolens en zonnepanelen, bedoeld als inspiratie voor andere pretparken en fabrikanten.



Vekoma staat wereldwijd vooral bekend als achtbaanbouwer. Het Limburgse bedrijf geldt als de grootste producent van rollercoasters ter wereld. In het verleden ontwikkelde de fabrikant ook andere attractietypes, zoals wildwaterbanen en reuzenraden, maar die verdwenen de laatste jaren grotendeels naar de achtergrond.



Flatrides

Met Ravenring lijkt Vekoma opnieuw nadrukkelijk de markt van zogeheten flatrides te willen betreden. Een woordvoerster van de Efteling bevestigt de samenwerking. "We zoeken elkaar weer steeds vaker op omdat we er allebei in geloven dat we met goede samenwerkingen het beste kunnen ontwikkelen en innoveren", laat ze weten.



Volgens de voorlichtster is het prototype niet speciaal voor de Efteling ontworpen. Wel werd er "intensief samengewerkt" om de attractie goed te laten aansluiten op de wereld van Raveleijn en de wensen van het park. "We zijn natuurlijk heel blij met die betrokken samenwerking met Vekoma in dit project."







