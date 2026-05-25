Hansa-Park

Duits pretpark opent bijzondere achtbaan: zeven lanceringen, deels achteruit

FOTO'S Het Noord-Duitse pretpark Hansa-Park heeft afgelopen weekend een opvallende nieuwe achtbaan in gebruik genomen: de Cornwall Coaster. Dat is een familieachtbaan met maar liefst zeven lanceringen, waarbij bezoekers meerdere keren voor- én achteruit gaan.

De attractie opende zaterdag als onderdeel van themagebied Bezauberndes Britannien. Dat gebeurde zonder officiële ceremonie of grote show. In een nieuwsbrief laat het park weten dat de Duitse keuringsinstantie TÜV woensdag toestemming gaf voor ingebruikname. Daarna vonden proefritten plaats met medewerkers en projectleden.

De 18 meter hoge achtbaan werd gebouwd door de Duitse fabrikant Gerstlauer. Bezoekers leggen een parcours van 570 meter af, met een topsnelheid van 50 kilometer per uur en een opvallend doodlopend gedeelte. Tijdens de rit worden dezelfde baandelen dankzij een wisselsysteem meerdere keren gebruikt. Er zijn geen inversies.



Zeer soepel

Directeur en eigenaar Christoph Andreas Leicht benadrukt dat de attractie bedoeld is voor het hele gezin. "De lay-out is zeer goed doordacht, het ontwerp is subliem uitgevoerd en de rit is perfect gekalibreerd", zegt hij. "Geen schokken, geen onaangename bewegingen, en zelfs de achterwaartse elementen verlopen zeer soepel."



Eerder communiceerde Hansa-Park nog over zes lanceringen: drie voorwaarts en drie achterwaarts. Nu blijkt dat het uiteindelijke ontwerp een extra lancering bevat. Leicht noemt de thematiek als unique sellingpoint. "We kunnen wel spreken over een fully immersive ride", aldus de directeur. Daarmee doelt hij op de uitgebreide aankleding rond de baan.



Investeringsbedrag

De coaster bevindt zich in een decor geïnspireerd op het Engelse graafschap Cornwall, met rotslandschappen en gedetailleerde bouwwerken. Ook is speciaal voor de attractie muziek gecomponeerd door Andreas Kübler van Audiogazer. Het management maakt het investeringsbedrag bewust niet bekend. "Dat zou onevenredig hoog klinken. Desondanks weten we dat het de juiste aanpak is."



























