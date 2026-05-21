Pairi Daiza ziet af van miljoenensteun voor waterpark na ophef over 'cadeau'

Het Belgische dierenpark Pairi Daiza gaat een gepland waterpark volledig financieren met eigen middelen en leningen. Het bedrijf ziet af van een investeringssubsidie van 11,5 miljoen euro van de Waalse overheid, nadat daar de afgelopen maanden veel kritiek op ontstond.

De Waalse regering kende de steun in december 2025 toe binnen een bestaand systeem voor investeringen en jobcreatie. Het ging om een bijdrage voor een waterparkproject van 106 miljoen euro. In ruil daarvoor zou Pairi Daiza 275 banen creëren.

In een nieuwe verklaring benadrukt de dierentuin dat de regeling niet speciaal voor Pairi Daiza bedacht werd. Het systeem bestaat al jaren en werd ook onder eerdere Waalse regeringen toegepast bij economische projecten met impact op de werkgelegenheid.



Verantwoordelijkheid nemen

Toch besloot het bedrijf nu om de subsidie niet te gebruiken. Pairi Daiza schrijft dat men begrijpt dat er bij een deel van de bevolking vragen en bezorgdheden leven over de steunmaatregel. In de huidige budgettaire situatie in Wallonië wil het park naar eigen zeggen "verantwoordelijkheid nemen".



De discussie ontstond eind vorig jaar, toen bekend werd dat de Waalse overheid miljoenensteun wilde geven aan het project. Oppositiepartijen spraken van een "cadeau aan grote vermogens", mede omdat miljardair Marc Coucke mede-eigenaar is van het park. Dat leidde in België tot een politiek debat over overheidsgeld voor winstgevende bedrijven.



Misleidend en schadelijk

Eigenaar Eric Domb reageerde daar in december fel op met een open brief. Daarin noemde hij het woord "cadeau" misleidend en schadelijk. Hij wees erop dat het geld pas uitgekeerd zou worden als het volledige project afgerond was en aan alle voorwaarden werd voldaan.



In de nieuwe verklaring blijft Pairi Daiza benadrukken dat de oorspronkelijke steunmaatregel volgens het park volledig binnen de Waalse wetgeving viel. Ook spreekt het bedrijf waardering uit voor de Waalse minister van Economie, die het wettelijke kader meermaals verdedigde.



Vergunning

Het toekomstige waterpark moet de volgende grote uitbreiding van Pairi Daiza worden. Eerder kreeg het project al een vergunning van de gemeente, nadat er aanvankelijk bezwaren waren geuit. Een openingsjaar is nog niet bekendgemaakt. Het zwemparadijs wordt verbonden met Edenya, 's werelds grootste tropische kas.