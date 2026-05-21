Efteling onthult cast van nieuwe musical over Baron 1898

De Efteling heeft de cast van de nieuwe familiemusical Efteling vertelt... Baron 1898 bekendgemaakt. Acteur Jelle Stiphout speelt de hoofdrol van Gustave Hooghmoed, de hebzuchtige baron uit de gelijknamige attractie. Andere rollen zijn weggelegd voor Bart Winsingh, Myrthe Kuipers, Vera Willers, Leslie van Galen, Eva Coolen en Esther Lindenbergh.

De voorstelling is de tweede productie in de reeks Efteling vertelt..., na Joris en de Draak. Die musical toert nu door het land. Komende zomer verschijnt een videoregistratie van de productie op Videoland en VTM GO. De nieuwe show is gebaseerd op de bekende dive coaster, met een verhaal geïnspireerd op een boek van Jacques Vriens.

In het verhaal ontmoeten de jonge Jochem en avonturier Gustave elkaar in een herberg op de Zompige Heide. Jaren later keert Gustave terug als baron Hooghmoed, nadat hij goud ontdekt heeft in het gebied. Zijn zoektocht naar rijkdom zorgt voor spanningen met de bewoners en de natuur rondom de heide.



Geregisseerd

De rol van Gustaves grote liefde Dolores wordt gespeeld door Esther Lindenbergh. Bart Winsingh en Myrthe Kuipers vertolken de personages Jochem en Doortje, die samen werken in de herberg waar Gustave opduikt. De musical wordt geregisseerd door Sytske van der Ster.



Zij speelde eerder rollen in de nostalgische Efteling Sprookjesshow. Van der Ster noemt haar terugkeer naar de Efteling "een grote eer". De muziek is opnieuw afkomstig van huiscomponist René Merkelbach, die ook verantwoordelijk was voor de soundtrack van de attractie Baron 1898.



Zeventig minuten

De voorstelling, bedoeld voor bezoekers vanaf 6 jaar, duurt ongeveer zeventig minuten. Efteling vertelt... Baron 1898 is vanaf december 2026 tot half juni 2027 te zien in theaters in Nederland en Vlaanderen. Op de speellijst staan onder meer Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Breda, Gent en Antwerpen.