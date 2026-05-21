Het Land van Ooit

Fans van Het Land van Ooit opgelet: allereerste Ooit-pubquiz komt eraan

Vandaag, 10.30 uur

VIDEO Een nieuwe pubquiz is speciaal bedoeld voor fans van Het Land van Ooit. Het verdwenen Brabantse themapark staat centraal in De Quiz van Ooit. De organisatie is in handen van Stichting Vertierelier, bekend van de Efteling-pubquiz en de Efteling en Anton Pieck Verzamelbeurs.

De quiz vindt plaats op zaterdag 19 september in Fort Sint Gertrudis in Geertruidenberg, een historisch rijksmonument dat vroeger dienstdeed als wapenarsenaal. Bezoekers kunnen zich voorbereiden op een avond vol vragen, muziek, puzzels, videofragmenten en opdrachten over alles wat met Het Land van Ooit te maken heeft.

De organisatie spreekt over een reis terug in de tijd. Teams moeten uit minimaal twee personen bestaan. Ook individuele deelnemers mogen zich aanmelden: zij kunnen contact opnemen met de organisatie om alsnog mee te spelen.

Prijzen
Daarnaast vraagt men deelnemers om een originele teamnaam te bedenken en vooraf een teamcaptain aan te wijzen. Voor het winnende team staat een speciale bokaal klaar. Ook zijn er andere prijzen te winnen.

Deelname kost 30 euro per team van maximaal vijf personen. De inloop begint om 18.30 uur, de quiz start om 19.30 uur. Rondom Fort Sint Gertrudis kan gratis geparkeerd worden. Aanmelden is mogelijk via vertierelier.nl.

Efteling-directeur
Het Land van Ooit was een bijzonder themapark in Drunen, in 1989 geopend door voormalig Efteling-directeur Marc Taminiau. Het park draaide vooral om theater en fantasie. Kinderen waren er officieel de baas: zij werden aangesproken als ridders en ridderinnen, terwijl ouders als lakeien door het leven gingen. In 2007 sloot het park definitief na jaren van financiële problemen.



