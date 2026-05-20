Let op: eenrichtingsverkeer bij de Efteling vanwege proef met zelfrijdende bus

Bezoekers van de Efteling moeten deze zomer rekening houden met een aangepaste verkeerssituatie rond het attractiepark. Een weg naast het park krijgt tijdelijk eenrichtingsverkeer vanwege een proef met een zelfrijdende bus. Dat blijkt uit een verkeersbesluit van de gemeente Loon op Zand.

De pilot is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, vervoerder Arriva en de Efteling. Het plan is om een autonome shuttlebus rond de Efteling te laten rijden. Daarvoor wordt het Eftelingsepad aangepast: een smalle weg tussen het attractiepark en de vakantieverblijven van de Efteling, achter de parkeerterreinen.

Volgens de gemeente is de weg te smal voor een zelfrijdende bus én tegemoetkomend verkeer tegelijk. Daarom wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Op de route komen verkeersborden die aangeven vanuit welke richting automobilisten nog mogen rijden.



Loopafstand

Op een kaart bij het besluit is te zien dat verkeer straks slechts één kant op mag rijden langs het pad naast het park. De proef moet het openbaar vervoer rond de Efteling verbeteren. Nu is de loopafstand tussen de bushalte aan de Europalaan en de Efteling-verblijfsaccommodaties nog behoorlijk groot.



De shuttlebus moet daar een oplossing voor bieden. Naar verwachting start de test rond woensdag 1 juli. De pilot duurt in principe tot donderdag 1 oktober, maar de gemeente geeft aan dat de periode nog verlengd of ingekort kan worden.