Toverland opent spookhuis in hartje zomer: opbrengst gaat naar goed doel

VIDEO Heimwee naar Halloween? Bezoekers van Toverland kunnen bij hoge uitzondering een spookhuis bezoeken in de zomer. Tijdens het 25 uur durende ToverFestival op 27 en 28 juni gaat het haunted house Now You're Mine eenmalig open buiten de halloweenperiode. Tickets voor de bijzondere zomeropenstelling zijn nu te koop, de opbrengst gaat naar een goed doel.

Voor het ToverFestival blijft Toverland 33 uur achter elkaar geopend, vanaf zaterdag om 09.00 uur tot zondag om 18.00 uur. Gedurende de eerste 25 uur vinden exclusieve activiteiten plaats, in vijf tijdblokken van steeds vijf uur. Now You're Mine is toegankelijk in het tweede tijdvak op zaterdag, van 14.00 tot 19.00 uur.

Het spookhuis, geopend in 2023, draait om een bezoek aan een mijnmuseum. Dat bezoek krijgt een onverwachte wending als de aanwezigen terechtkomen in de afgesloten mijngangen, waar het blijft te spoken. Ze komen er oog in oog te staan met duistere wezens en ontrafelen een legende over de Magnum Opus, een steen met speciale krachten.



"Stap midden in de zomer haunted experience Now You're Mine binnen", meldt Toverland op social media. "Hoe tof is dat!? Ben jij hartje zomer ook opgewassen tegen alle knockers?" Tickets kosten 12,50 euro per persoon, voor een tijdsslot naar keuze van een kwartier. Het volledige bedrag gaat naar Stichting Jade.



Dat is het goede doel van Jade Kops, die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Toverland werkte eerder samen met de stichting tijdens de Troy Coaster Challenge in mei 2025. Toen haalden deelnemers bijna 72.000 euro op met een 24 uur durende achtbaanmarathon. Bij het overlijden van Kops liet het attractiepark al van zich horen.