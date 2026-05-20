Plopsaland Resort Belgium

Klaasje Meijer vanaf zaterdag te zien in K3-musical Plopsaland

Klaasje Meijer keert tijdelijk terug bij Studio 100. De voormalig K3-zangeres neemt vanaf zaterdag de rol van Goede Fee over in Doornroosje de Musical in Plopsaland Belgium. Ze vervangt Marthe De Pillecyn, die met zwangerschapsrust gaat.

Eerder was al aangekondigd dat Meijer tijdens de afwezigheid van De Pillecyn zou inspringen. Nu maakt Studio 100 bekend dat ze vanaf dit weekend alle voorstellingen speelt. De musical is exclusief te zien in het Studio 100 Theater in De Panne.

De Pillecyn noemt het "dubbel" om afscheid te nemen van de productie. "Ik heb ontzettend genoten van elke voorstelling en van alle mooie reacties van het publiek", laat ze weten. "Maar tegelijk kijk ik ook enorm uit naar deze bijzondere periode die eraan komt."



Denken

Meijer zegt dat ze niet lang hoefde na te denken toen de vraag kwam om tijdelijk terug te keren. "Het voelt heel bijzonder om opnieuw even deel te kunnen uitmaken van de unieke Studio 100-familie", aldus de Nederlandse zangeres. "Ik heb enorm veel zin om vanaf zaterdag samen met Hanne en Julia het publiek mee te nemen in dit sprookje."



Doornroosje de Musical ging begin mei in première. De voorstelling loopt nog tot eind augustus. Door de zwangerschap van De Pillecyn werd eerder al een creatieve oplossing bedacht voor de vliegende scènes: tijdens een deel van de show wordt ze vervangen door een gemaskerde lookalike, terwijl ze achter de schermen zelf blijft zingen.