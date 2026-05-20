Sanjes Safari

Brand in dierentuin Friesland: meerdere dieren komen om het leven

Bij een grote brand in dieren- en speelpark Sanjes Safari in Veenwouden zijn woensdagochtend meerdere dieren om het leven gekomen. Het vuur brak rond 10.20 uur uit in een loods op het terrein van het Friese park. De brandweer schaalde vrijwel direct op naar een grote brand.

Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen al uit het dak van het gebouw. Boven de omgeving ontstond een grote zwarte rookwolk, zichtbaar tot in de verre omtrek. Vanwege de rookontwikkeling werd een NL-Alert verstuurd.

Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Ook de Centrale As werd afgesloten tussen Dokkum en Zwaagwesteinde. In de loods bevonden zich op het moment van de brand meerdere dieren.



Te laat

Een deel kon nog op tijd naar buiten gehaald worden. Voor de overige dieren kwam hulp te laat. De brandweer meldde dat het te gevaarlijk was om het pand binnen te gaan. Daarom werd het vuur van buitenaf bestreden met onder meer een hoogwerker.



Om welke dieren het precies gaat en hoeveel dieren zijn overleden, is nog niet bekend. Op de plattegrond van het park worden onder meer katten, cavia's en stokstaartjes vermeld in het getroffen gebouw. Verder bestaat Sanjes Safari uit een speelhal en een buitenspeelpark.



Ontruimd

Tijdens de brand waren verschillende schoolklassen aanwezig in het park. De kinderen en begeleiders zijn geëvacueerd en met bussen en ander vervoer opgehaald. Ook een naastgelegen kinderopvang werd ontruimd. De brandweer laat weten dat niemand in gevaar is geweest.