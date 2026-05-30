Main Street uit Disneyland verschijnt als grote Lego-set van 350 euro

FOTO'S Lego brengt een opvallend bouwpakket uit voor Disney-fans. Vanaf donderdag 4 juni ligt de nieuwe set Main Street U.S.A. in de winkels. Het model, gebaseerd op de iconische hoofdstraat van Disneyland, bestaat uit 3899 steentjes, zestien minifiguren en veel verwijzingen naar bekende Disney-films en -attracties.

De set bevat miniatuurversies van drie herkenbare gebouwen: de Crystal Arcade, de brandweerkazerne en warenhuis Emporium. Wanneer de onderdelen naast elkaar worden geplaatst, ontstaat een straat van 78 centimeter breed. De gebouwen hebben een volledig ingericht interieur.

In de Crystal Arcade zijn onder meer een miniatuur van het huis uit de Pixar-film Up, een kleine Wall-E en de betoverde roos uit Beauty and the Beast te vinden. Verder staan er verschillende piepkleine Disney-kastelen opgesteld. Ook de brandweerkazerne bevat een bijzonder detail. Daar bouwden de ontwerpers een Lego-versie van het appartement van Walt Disney na.



Ontwerpers ontmoeten

De adviesprijs is 349,99 euro. Wie de ontwerpers achter het project wil ontmoeten, kan op maandag 1 juni terecht in The Lego Store in Disney Village bij Disneyland Paris. Daar zijn Ryan Baird-Van Woerkom en Robert Lehman aanwezig voor een meet-and-greet tussen 20.00 en 22.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.



Hoewel de set gebaseerd is op de Main Street van het oorspronkelijke Disneyland in de Verenigde Staten, zullen ook vaste bezoekers van Disneyland Paris veel bekende details herkennen. De Amerikaanse versie uit 1955 vormde immers de basis voor alle Main Street-varianten die later in Disney-parken over de hele wereld verschenen.































