Koning en koningin testen geheim Vekoma-project tijdens bezoek aan achtbaanfabrikant

FOTO'S Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag een kijkje genomen aan achtbaanbouwer Vekoma in het Limburgse Vlodrop. Het bedrijfsbezoek maakte deel uit van een streekbezoek aan Midden-Limburg. Het koningspaar kreeg onder meer een rondleiding door de fabriek en nam plaats in een nog geheim karretje.

De royals bekeken hoe achtbanen en andere attracties ontworpen, ontwikkeld en gebouwd worden. Ze spraken met medewerkers over techniek, innovatie en veiligheid. Ook kreeg het paar een kijkje in de assemblagehal van de fabrikant, die dit jaar honderd jaar bestaat.

Directeur Anne-Mart Agerbeek vertelde na afloop dat met het koningspaar gesproken is over nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf. Om welke projecten het ging, wilde ze niet zeggen vanwege geheimhouding. Toch kwam via de gemeente Roerdalen naar buiten dat Willem-Alexander en Máxima een proefrit gemaakt zouden hebben in een nieuwe attractie.



Daarbij zou het gaan om een project dat pas eind dit jaar onthuld wordt. Vekoma liet na afloop weten dat het bezoek draaide om innovatie, vakmanschap en technische kennis achter recente internationale achtbaanprojecten. Ook bevestigde de fabrikant dat het koningspaar één van de nieuwste innovaties van het bedrijf heeft uitgeprobeerd.



Verder was er onder andere aandacht voor vrouwen in de techniek. Agerbeek - de eerste vrouwelijke CEO van Vekoma ooit - noemt het bezoek op LinkedIn "een ongelooflijke eer". "Heel trots op ons team, dat het mogelijk maakte om Vekoma zo goed te presenteren."



















