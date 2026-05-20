Phantasialand

Besluit over uitbreiding Phantasialand onverwacht uitgesteld na protesten

De uitbreiding van Phantasialand loopt opnieuw vertraging op. Eigenlijk zou de gemeenteraad van de Duitse stad Brühl maandagavond stemmen over het hervatten van de planologische procedures voor de omstreden uitbreidingsplannen, maar dat besluit werd op het laatste moment uitgesteld na felle discussies en protesten.

De regerende coalitie van CDU en SPD wilde de weg vrijmaken voor een verdere beoordeling van het project. Tijdens de raadsvergadering klonken echter stevige bezwaren van burgers, milieuorganisaties en oppositiepartijen. Uiteindelijk werd besloten om het dossier door te schuiven naar de commissie voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling.

Die bespreekt de kwestie waarschijnlijk begin juli. Voorafgaand aan de vergadering demonstreerden zo'n 250 tegenstanders bij het stadhuis van Brühl. Het zogenoemde netwerk Ententeich Naturschutzgebiet kondigde daarnaast aan een burgerreferendum te willen starten tegen de uitbreidingsplannen.



Waterpark

De discussie draait om een natuurgebied van ongeveer 14 hectare naast het attractiepark. Phantasialand wil daar onder meer een waterpark, een hotelresort, een theater en een concerthal realiseren. Tegenstanders vrezen voor de aantasting van natuurgebied Ententeich, waar naar eigen zeggen circa 15.000 bomen staan en zeldzame diersoorten leven.



Ook maken omwonenden zich zorgen over wateroverlast. Het gebied functioneert als waterbergingslocatie voor lagergelegen delen van Brühl. Critici vrezen dat bebouwing het risico op problemen bij hevige regenval vergroot.



Ruilovereenkomst

Phantasialand strijdt al meer dan twintig jaar voor extra ruimte. Het park liet eerder weten dat uitbreiding noodzakelijk is om meer meerdaagse bezoekers aan te trekken. In een ruilovereenkomst met de deelstaat Noordrijn-Westfalen is afgesproken dat een ander gebied van ongeveer 38 hectare opnieuw bebost zou worden.