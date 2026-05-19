Bobbejaanland

Bijbetalen voor goed doel: Bobbejaanland start donatieactie in ticketshop

Vandaag, 13.58 uur

Bobbejaanland vraagt bezoekers voortaan om een extra bijdrage tijdens het kopen van tickets. In de webshop van het Vlaamse attractiepark verscheen een nieuwe optie waarmee klanten geld kunnen doneren aan Child Focus, de Belgische stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen.

Bij het afrekenen staat een apart product in beeld: "Vrije donatie Child Focus". Bezoekers bepalen zelf het bedrag door meerdere stuks toe te voegen aan hun bestelling. Elk item staat gelijk aan een gift van 1 euro.

"Met deze vrije donatie koop je geen fysiek product, maar wel hoop, bescherming en steun", staat in de webshop. Ook in een nieuwsbrief besteedt het park aandacht aan de actie. Men benadrukt dat bezoekers zelf kiezen hoeveel ze bijdragen.

Dag en nacht
Child Focus is in België onder meer betrokken bij zoekacties naar vermiste kinderen, slachtofferhulp en campagnes over online veiligheid. De organisatie is dag en nacht bereikbaar via noodnummer 116 000.

