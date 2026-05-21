Burgers' Zoo deelt eerste beelden van vernieuwde Desert: open reptielenverblijf en nieuwe route

VIDEO Burgers' Zoo heeft een eerste uitgebreide blik gegeven op de vernieuwde Desert. In een videoreportage van ruim zeventien minuten toont ontwerper Stef van Campen hoe de grootschalige verbouwing van het overdekte woestijngebied vordert. De werkzaamheden moeten vóór de zomervakantie afgerond zijn.

De opvallendste toevoeging is een groot open-topverblijf voor reptielen en schildpadden. Bezoekers krijgen daar het idee dat dieren vrij rondlopen tussen de rotsen, zonder zichtbaar hekwerk. In het verblijf komen onder meer chuckwalla's - een hagedissensoort - en woestijnschildpadden. Ook ratelslangen, korststaarthagedissen, cactusmuizen en coloradopadden krijgen een plek in het vernieuwde gebied.

Sommige soorten verhuisden intern om ruimte te maken voor de nieuwe looproute. Zoals eerder aangekondigd krijgt de Desert een volledig nieuwe entree naast het olifantenverblijf. Volgens Van Campen was het ecodisplay jarenlang lastig vindbaar doordat bezoekers via een donkere tunnel vanuit de Bush binnenkwamen. "Je moest het echt zoeken en vinden", zegt hij in de video.



Onverharde stukken

Daarnaast werkt Burgers' Zoo aan een extra wandelpad met onverharde stukken, zodat bezoekers meer tussen de beplanting en dieren lopen. De bestaande route blijft behouden, maar wordt niet langer de hoofdroute door het gebied.



In de reportage zijn ook verschillende technische details te zien. Zo krijgen de rotsen vloerverwarming, uv-lampen en warmtelampen om reptielen naar zichtbare plekken te lokken. Achter de schermen bouwt de dierentuin speciale verzorgersruimtes met nestkasten en opvangmogelijkheden voor dieren die tijdelijk apart gehouden moeten worden.



Volledig verdwenen

Het voormalige Desert Restaurant is inmiddels volledig verdwenen. De oude keuken, opslagruimtes en sanitaire voorzieningen zijn omgebouwd tot verblijven en publieksruimtes. Daarbij bleven enkele historische elementen behouden, waaronder delen van oude ijsberenrotsen uit een eerdere fase van het park.



De Desert opende in 1994 als tweede ecodisplay van het bekende dierenpark in Arnhem, na de Bush uit 1988. Voor het ontwerp reisde toenmalig directeur Anton van Hooff samen met biologen naar de Sonora- en Mojavewoestijnen in de Verenigde Staten.