Madurodam

Video: achter de schermen bij de meest compacte darkride van Nederland in Madurodam

VIDEO Hoe werkt de meest compacte darkride van Nederland? In het Haagse attractiepark Madurodam opende afgelopen zomer De Windjager: een trackless darkride van de Limburgse fabrikant ETF Ride Systems. Omdat de oppervlakte beperkt is, worden slimme trucjes toegepast om bezoekers verschillende belevingen voor te schotelen.

Een nieuwe minidocumentaire van het YouTube-kanaal Theme Park Science ontrafelt de geheimen van de attractie. Aan het woord komen ETF-projectmanager Ruud van Vijfeijken en Madurodam-ontwerper Bastiaan de Bruin, die vertellen hoe het concept tot stand is gekomen. De Windjager maakt gebruik van één centrale hal, waar vier voertuigen tegelijkertijd vertrekken.

Het was een uitdaging om de karretjes dicht bij elkaar te laten rijden zonder te botsen, vertelt Van Vijfeijken. De Bruin legt uit hoe beperkingen op het gebied van budget en oppervlakte zorgden voor een andere manier van denken: de makers kwamen op het idee om niet te werken met een reeks van scènes, maar met wisselende scènes binnen één ruimte.



Openklappende luiken

De Windjager bestaat uit een binnenring met veranderende decors: openklappende luiken en rekwisieten die uit de vloer komen, zorgen voor wisselende showscènes. De buitenring heeft videoprojecties. Via een opening in de muur kan een onderhoudsruimte bereikt worden.



De aflevering is gemaakt in de stijl van de iconische NPO-programma Rail Away: beelden van de darkride worden afgewisseld met beelden van de miniatuurtreintjes in Madurodam. Daarvoor werd een beroep gedaan op voice-over Bob van der Houven. Tot slot is er een presentatie van ingenieur Jurnan Schilder van de Universiteit Twente over windenergie.