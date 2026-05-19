Disneyland Paris

Nieuwe baas voor Disneyland Paris: algemeen directrice wordt vervangen

Disneyland Paris krijgt deze zomer een nieuwe baas. De Fransman Christophe Murphy neemt het stokje op maandag 6 juli over van algemeen directrice Natacha Rafalski, die sinds 2018 aan het hoofd stond van het resort. The Walt Disney Company maakte de directiewissel maandag bekend.

Murphy is geen onbekende binnen Disneyland Paris. Hij werkt al ruim 35 jaar voor Disney en begon zijn loopbaan in 1991 bij het Franse resort. Sinds 2023 was hij senior vice president operations, verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van de twee pretparken, zeven hotels en uitgaansgebied Disney Village.

Daarnaast werkte hij onder meer bij Tokyo Disney Resort in Japan. Ook vervulde hij jarenlang verschillende managementfuncties binnen Disneyland Paris, onder meer op het gebied van entertainment, hotels, beveiliging en horeca.



World of Frozen

Disney ziet Murphy als de aangewezen persoon om de huidige uitbreidingsplannen voort te zetten. Onder zijn leiding vielen de operationele voorbereidingen voor de opening van Disney Adventure World en het nieuwe themagebied World of Frozen. Het voormalige Walt Disney Studios Park kreeg daarmee na jaren van kritiek eindelijk een grootschalige uitbreiding.



Er liggen nog meer projecten op tafel, waaronder een themagebied rond The Lion King. Rafalski laat een wisselende erfenis achter. Tijdens haar periode als president kreeg Disneyland Paris te maken met stakingen en protestacties van medewerkers, onder meer in de zomer van 2023.



Boete

Personeel klaagde toen over arbeidsomstandigheden en salarissen. Ook ontstond veel kritiek op extreme prijsverhogingen van jaarabonnementen. Verder kreeg Disneyland Paris een boete van 400.000 euro opgelegd wegens misleidende handelspraktijken rond abonnementen.



Tegelijkertijd boekte het resort onder Rafalski ook financieel succes. Disneyland Paris werd winstgevend, iets uitzonderlijks in de 34-jarige geschiedenis van het resort. Ze kreeg het ook voor elkaar om het Walt Disney Studios Park een langverwachte metamorfose te geven.



Disney Cruise Line

In een verklaring zegt de in Canada geboren Rafalski trots te zijn op de veranderingen van de afgelopen jaren. Ze stond zeven jaar en zeven maanden aan het roer van het resort. Nu stapt ze over naar Disney Signature Experiences, waar onder meer de Disney Cruise Line onder valt. Murphy noemt zijn benoeming "een eer" en spreekt over "een beslissend moment voor Disneyland Paris".