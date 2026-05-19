Afscheid van zeeleeuwenshow in Ouwehands Dierenpark: na tientallen jaren definitief voorbij

VIDEO Het doek is definitief gevallen voor de zeeleeuwenshow in Ouwehands Dierenpark. Afgelopen zondag vond in zeeleeuwentheater Blue Lagoon de allerlaatste voorstelling van Koester plaats. Videobeelden laten zien hoe de laatste show verliep.

De productie met Californische zeeleeuwen was tientallen jaren een vaste waarde in het dierenpark in Rhenen. Voor de laatste uitvoering zaten de tribunes vol. Tijdens de voorstelling demonstreerden de dieren nog één keer verschillende gedragingen en sprongen, terwijl verzorgers uitleg gaven over de diersoort.

Bezoekers reageerden zichtbaar emotioneel op het afscheid. Op social media verschenen de afgelopen dagen veel reacties van mensen die herinneringen deelden aan bezoekjes uit hun jeugd. De voorstelling was jarenlang één van de bekendste onderdelen van Ouwehands.



Andere invulling

De dierentuin maakte eind april bekend dat men zou stoppen met de huidige opzet van de show. Blue Lagoon krijgt een andere invulling, zonder showelement. De zes zeeleeuwen blijven wel in Ouwehands. Eerder liet het park weten dat gewerkt wordt aan een nieuwe beleving rond de dieren.



Ouwehands was de laatste Nederlandse dierentuin met een zeeleeuwenshow. Directeur Robin de Lange zei eerder dat de huidige vorm niet meer in deze tijd past. Het doel is om bezoekers op nieuwe manieren kennis te laten maken met de zeeleeuwen. Meer details volgen later.