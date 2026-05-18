Kinderdroom komt uit: oud-topvrouw Albert Heijn krijgt functie bij de Efteling

Marit van Egmond heeft een leidinggevende rol bij de Efteling te pakken. De voormalig ceo van Albert Heijn is per 1 mei officieel benoemd tot lid van de raad van commissarissen van de Efteling BV. Opvallend, want jaren geleden vertelde ze al dat ze ervan droomde om ooit bij het attractiepark aan de slag te gaan.

De Efteling maakte de benoeming vandaag bekend. Van Egmond was jarenlang topvrouw van Albert Heijn. Het attractiepark noemt haar ervaring op het gebied van strategie, digitale transformatie, klantbeleving en duurzame bedrijfsvoering als redenen voor de aanstelling.

In een verklaring spreekt Van Egmond over "een bijzonder Nederlands merk met een rijke historie". "Het is een eer om vanuit de raad van commissarissen de verdere ontwikkeling en toekomst van de wereld van de Efteling te ondersteunen."



Prachtig pretpark

De nieuwe commissaris liet in 2021 al weten dat ze graag een functie bij de Efteling wilde. In een interview met de Vlaamse krant De Tijd vertelde ze destijds dat het haar droom was om directeur van het park te worden. "Dat is in zekere zin nog altijd mijn kinderdroom, want het is een prachtig pretpark", zei ze toen.



Van Egmond wordt geen directielid, maar ze krijgt wel een toezichthoudende rol binnen het attractiepark. De huidige Efteling-directie bestaat uit algemeen directeur Fons Jurgens, parkdirectrice Nicole Scheffers, directeur technologie en innovatie Willem Roskam en directeur product, markt en imago Koen Sanders.



Financieel directeur

Op dit moment is de functie van financieel directeur vacant. De raad van commissarissen van de Efteling bestaat verder uit Theo Koekkoek, Claudia Mennen-Vermeule, Annemieke Jordans en Jos Baeten. De raad heeft een toezichthoudende functie: men controleert het beleid en de algemene gang van zaken binnen het bedrijf.