Hennie van der Most in ziekenhuis beland na stress rond pretparkdrama

Het gaat slecht met ondernemer Hennie van der Most. De 76-jarige oud-eigenaar van het mislukte Rotterdamse pretpark Rivoli ligt in het ziekenhuis. Hij kampt met hartkloppingen door stress, meldt regionale omroep RTV Rijnmond.

Het zijn turbulente tijden voor Van der Most. Zijn onafgemaakte attractiepark in Rotterdam-Zuid werd afgelopen maand definitief verkocht op een executieveiling. Kort daarna volgden faillissementen en beslagleggingen op persoonlijke bezittingen. De voormalig pretparkbaas vertelt dat artsen nog onderzoeken wat er precies aan de hand is.

Hij zegt dat hij zich nauwelijks meer kon bewegen. Toen de omroep hem sprak, klonk de ondernemer vermoeid en aangeslagen. De problemen rond het Rotterdamse project stapelden zich de afgelopen jaren op.



Beslag gelegd

Het terrein aan de Doklaan moest uitgroeien tot een groot attractiepark, maar een officiële opening kwam er nooit. Na de verkoop van het park bleek de opbrengst onvoldoende om alle schulden af te lossen. Er werd vervolgens beslag gelegd op de woning en andere persoonlijke eigendommen van Van der Most.



Het voormalige Rivoli-terrein is inmiddels in handen van zakenman Wim Beelen. Hij wil het park deze zomer deels heropenen onder de naam Spelen bij Beelen. Op dit moment is er nog een conflict over spullen die na de veiling van het terrein verdwenen zouden zijn. Beelen beschuldigt Van der Most van diefstal.