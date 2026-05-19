25 jaar Toverland: attractiepark brengt binnenkort een eigen jubileumboek uit

Toverland grijpt het 25-jarig bestaan aan om een speciaal boek uit te brengen. Het Limburgse attractiepark presenteert komende maand een jubileumboek waarin een kwart eeuw Toverland uitgebreid besproken wordt. Fans kunnen het boekwerk aanschaffen vanaf zaterdag 27 juni.

Tijdens dat weekend vindt een 25 uur durende jubileumviering plaats. In het boek wordt teruggeblikt op de hele geschiedenis van het park, vertelt merkspecialist Henk Janssen op LinkedIn. Hij was hoofdverantwoordelijk voor de inhoud.

"Van het ondernemersverhaal en interviews met medewerkers tot ongerealiseerde projecten en toekomstplannen: alles komt voorbij", aldus Janssen. De titel luidt Nooit Uitgetoverd: 25 Jaar Toverland.



Het hardcoverboek telt 220 pagina's, verdeeld over zes chronologische hoofdstukken. Ook wordt vooruitgeblikt op toekomstige ontwikkelingen binnen het park. Verder bevat het boek interviews met huidige en voormalige medewerkers en andere betrokkenen.



