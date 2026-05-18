Disneyland Paris

Wegomlegging in Disneyland Paris: gigantische draak loopt vast tijdens parade

Vandaag, 15.42 uurBeeld: Jordi Menheer

FOTO'S Een aangepaste paraderoute in Disneyland Paris heeft vandaag voor problemen gezorgd. De enorme draak uit Disney Stars on Parade kwam vast te staan in een bocht tussen Fantasyland en Discoveryland. Een deel van de reguliere route is afgesloten vanwege werkzaamheden aan de brug voor het kasteel van Doornroosje.

Daardoor moeten de paradwagens een andere weg volgen door het Disneyland Park. Dat bleek vooral voor de mechanische Maleficent-draak een uitdaging. Een ooggetuige meldt aan Looopings dat de wagen moeite had om een scherpe bocht te maken. Daarbij werden eerst enkele boomtakken geraakt.

Vervolgens moest de bestuurder stoppen om te voorkomen dat de staart van de draak tegen een lantaarnpaal zou botsen. Na overleg met cast members rondom de wagen werd besloten om ongeveer 10 meter achteruit te rijden.

Applaus
Dat duurde naar verluidt zo'n vijf minuten, waarna de parade alsnog verder kon gaan. Het publiek reageerde met applaus toen de bestuurder de draak uiteindelijk weer in beweging kreeg. De onderhoudsklus bij de brug duurt naar verwachting tot eind september.







