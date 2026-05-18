Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Kinderpretpark Julianatoren

Julianatoren stuurt mascottes het land in voor eigen theatershow

Vandaag, 10.55 uur

Pretparkmuizen Jul en Julia maken eind dit jaar de overstap naar het theater. De bekende mascottes van Kinderpretpark Julianatoren krijgen vanaf december 2026 een eigen familieshow, die langs theaters in heel Nederland reist. Dat heeft het Apeldoornse attractiepark vanochtend bekendgemaakt.

De voorstelling krijgt de naam Jul & Julia - Chaos in het Pretpark. In het verhaal bereiden Jul en Julia samen met Meneer Kaasgaaf, Mevrouw Suikerspin en Cas de Ranger de opening van een nieuwe attractie voor. Dat loopt niet zoals gepland.

De productie bevat humor, muziek en interactie met het publiek. Kinderen kunnen tijdens de show meezingen en meedansen met bekende liedjes van de personages. Na afloop volgt een meet-and-greet.

Tv-series
Jul en Julia zijn al jaren de gezichten van de Julianatoren. Ze schitteren ook in tv-series. Algemeen directeur Jeroen Buter noemt de theatershow op LinkedIn een "volgende strategische stap". Hij schrijft dat Julianatoren wil bouwen aan een merk dat "op meerdere platforms relevant is".

Meer Kinderpretpark Julianatoren
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be