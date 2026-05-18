Kinderpretpark Julianatoren

Julianatoren stuurt mascottes het land in voor eigen theatershow

Pretparkmuizen Jul en Julia maken eind dit jaar de overstap naar het theater. De bekende mascottes van Kinderpretpark Julianatoren krijgen vanaf december 2026 een eigen familieshow, die langs theaters in heel Nederland reist. Dat heeft het Apeldoornse attractiepark vanochtend bekendgemaakt.

De voorstelling krijgt de naam Jul & Julia - Chaos in het Pretpark. In het verhaal bereiden Jul en Julia samen met Meneer Kaasgaaf, Mevrouw Suikerspin en Cas de Ranger de opening van een nieuwe attractie voor. Dat loopt niet zoals gepland.

De productie bevat humor, muziek en interactie met het publiek. Kinderen kunnen tijdens de show meezingen en meedansen met bekende liedjes van de personages. Na afloop volgt een meet-and-greet.



Tv-series

Jul en Julia zijn al jaren de gezichten van de Julianatoren. Ze schitteren ook in tv-series. Algemeen directeur Jeroen Buter noemt de theatershow op LinkedIn een "volgende strategische stap". Hij schrijft dat Julianatoren wil bouwen aan een merk dat "op meerdere platforms relevant is".