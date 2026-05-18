Nieuwe werkwijze bij Python in de Efteling: wachtrij voor even en oneven groepen

FOTO'S De Efteling hanteert vanaf vandaag een andere werkwijze bij de Python. Voorheen beschikte de beroemde achtbaan over twee verschillende wachtrijen: een reguliere rij en een aparte wachtrij voor single riders. Die laatste rij is nu verdwenen. In plaats daarvan wordt momenteel onderscheid gemaakt tussen even en oneven groepen.

Wie bijvoorbeeld met twee, vier, zes of acht personen is, wordt naar de even-rij gestuurd. Die bevindt zich aan de linkerzijde. Individuen of gezelschappen van bijvoorbeeld drie, vijf of zeven personen kunnen gebruikmaken van de oneven-rij aan de rechterkant.

Het entreebord van de attractie is voor de gelegenheid aangepast. Beide opties hebben een eigen wachttijdindicatie. Ter verduidelijking kwam er een klapbord met een extra uitleg. "Kies de juiste wachtrij op basis van je gezelschap", staat erop. In de Engelse vertaling is een foutje geslopen, zoals wel vaker gebeurt bij Efteling-borden.



Capaciteit

De Efteling hoopt dat de capaciteit dankzij de aanpassing beter benut wordt. In het verleden was bij de Python ook een virtuele wachtrij actief. Bezoekers konden gratis een plekje in de rij reserveren met behulp van de Efteling-app. Dat concept is momenteel alleen actief bij Danse Macabre en - tijdens schoolvakanties - bij Droomvlucht.
















