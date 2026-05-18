Attractiepark Toverland

Video: pretparkfans nemen op feestelijke wijze afscheid van Maximus' Blitz Bahn

VIDEO De bobsleebaan van Toverland heeft het allerlaatste ritje gemaakt. Het Limburgse attractiepark nam zondagavond uitgebreid afscheid van de Maximus' Blitz Bahn. Dat ging gepaard met muziek, een quiz, een fotopunt en de verkoop van onderdelen. Looopings was erbij voor een sfeerreportage, waarin ook de naamgever zelf nog aan het woord komt.

Maximus' Blitz Bahn opende in 2015 als de opvolger van de Woudracer uit 2004. De attractie - een zogeheten bobkart - stond in het teken van uitvinder Maximus Müller. Hij kreeg zondag de eer om het laatste ritje te maken, rond 18.00 uur. Verder stond het afscheid vooral in het teken van Stimmung und Spaß: passend entertainment in het Oostenrijkse parkdeel Wunderwald.

Er werden vlaggetjes uitgedeeld en er werd een polonaise gelopen. Maximus - gewapend met megafoon - gaf alle aanwezigen de kans om nog één laatste ritje te maken, voordat hij zelf de deur van de wachtrij achter zich dichttrok. Toverland gaat de Blitz Bahn vervangen door een nieuwe ride van een andere fabrikant: een swinging bobsled.