Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Duinrell

Meerdere bezoekers onwel na avondje Tikibad: brandweer en ambulances rukken uit

Vandaag, 17.19 uurBeeld: Regio15

Meerdere bezoekers van het Tikibad in Duinrell zijn zaterdagavond onwel geworden. Dat gebeurde kort na sluitingstijd van het zwembad. Rond 22.20 uur werden twee ambulances, de brandweer en de politie opgeroepen.

Hulpdiensten zetten een deel van het terrein af en stuurden nieuwsgierige omstanders weg. Voor het zwembad in het Wassenaarse attractiepark werden zeker vier bezoekers door ambulancepersoneel opgevangen. Er werd melding gemaakt van een vreemde lucht en een stank in en rond het complex.

Wat de klachten veroorzaakte, is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van Duinrell bleek er na een controle "niets aan de hand" te zijn. "Gasten hebben zelf de hulpdiensten gebeld." De brandweer heeft niets kunnen vinden. Het Tikibad is vandaag gewoon weer opengegaan voor publiek.

Meer Duinrell
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be