Duinrell

Meerdere bezoekers onwel na avondje Tikibad: brandweer en ambulances rukken uit

Meerdere bezoekers van het Tikibad in Duinrell zijn zaterdagavond onwel geworden. Dat gebeurde kort na sluitingstijd van het zwembad. Rond 22.20 uur werden twee ambulances, de brandweer en de politie opgeroepen.

Hulpdiensten zetten een deel van het terrein af en stuurden nieuwsgierige omstanders weg. Voor het zwembad in het Wassenaarse attractiepark werden zeker vier bezoekers door ambulancepersoneel opgevangen. Er werd melding gemaakt van een vreemde lucht en een stank in en rond het complex.

Wat de klachten veroorzaakte, is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van Duinrell bleek er na een controle "niets aan de hand" te zijn. "Gasten hebben zelf de hulpdiensten gebeld." De brandweer heeft niets kunnen vinden. Het Tikibad is vandaag gewoon weer opengegaan voor publiek.