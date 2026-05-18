Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland Belgium experimenteert met aangepaste wachtrij Bos van Plop

Plopsaland Belgium probeert de capaciteitsproblemen bij Het Bos van Plop op te lossen. De klassieke bootjesdarkride kampt met een vrij lage capaciteit. In combinatie met de grote populariteit zorgt dat geregeld voor hoge wachttijden. Daar probeert men iets aan te doen middels een aangepaste wachtrij.

Het Vlaamse attractiepark heeft afgelopen weekend geëxperimenteerd met een nieuwe indeling. Bezoekers konden kiezen uit twee verschillende reguliere wachtrijen: één voor groepen van één tot drie personen en één voor groepen van vier personen of meer. Daarnaast was er een derde rij voor mensen met een Express Pass.

Beide groepen bereikten het station via een andere kant. "Het betrof een test om de capaciteit en de efficiëntie te verhogen", bevestigt een woordvoerder. Hij geeft aan dat de proef succesvol verlopen is. "En ook bezoekers waren tevreden." Plopsa gaat bekijken of het concept permanent uitgerold kan worden.



Cultstatus

In Het Bos van Plop maken bezoekers een vaartocht langs decors gebaseerd op de Studio 100-serie Kabouter Plop. Het lot van de overdekte attractie uit 2000 stond de afgelopen jaren regelmatig ter discussie. Vanwege de populariteit en cultstatus kiest Plopsa er tot nu toe voor om de darkride te behouden. Afgelopen winter vond een grote renovatie plaats.



