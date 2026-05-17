Aap ontsnapt uit Burgers' Zoo: verdovingsgeweer ingezet na zoektocht

In dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem is zaterdag een aap ontsnapt uit het verblijf. Het ging om een laponder, een apensoort uit Zuidoost-Azië die ook bekendstaat als een varkensstaartmakaak. Hoe het dier kon ontsnappen, is nog niet duidelijk.

De ontsnapping werd rond 16.00 uur ontdekt, meldt DPG Media. Medewerkers van de dierentuin gingen samen met een dierenarts op zoek naar de aap, uitgerust met vangnetten en een verdovingsgeweer. Het dier werd korte tijd later gevonden in een boom bij een extra ingang aan de Cattepoelseweg.

Daar bevindt zich een entree die alleen bij grote drukte gebruikt wordt. Nadat de laponder was verdoofd, kon het dier worden teruggebracht naar het verblijf. Er raakte niemand gewond. Het park onderzoekt nog hoe de ontsnapping heeft kunnen gebeuren.



Uitsterven

De laponder is een relatief kleine makakensoort uit de regenwouden van Zuidoost-Azië. De dieren danken hun bijnaam varkensstaartmakaak aan hun korte, gekrulde staart, die lijkt op een varkensstaart. Ze eten onder meer fruit, insecten, zaden en bladeren. In het wild wordt de soort met uitsterven bedreigd.