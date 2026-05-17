Disneyland Paris heeft nu ook waterdrones met fonteinen erin

FOTO'S Disneyland Paris heeft de avondshow in Disney Adventure World vernieuwd. In de spektakelvoorstelling Disney Cascade of Lights, op het grote meer Adventure Bay, werd al gebruikgemaakt van speciale waterdrones: piepkleine computergestuurde bootjes met lampjes, ter aanvulling op de drones in de lucht.

Sommige waterdrones bevatten vuurwerkeffecten. Sinds dit weekend zijn er ook waterdrones met ingebouwde fonteinen. Dat meldt showproducent Ben Spalding op Instagram. De toevoeging wordt Aqua Stage genoemd. "Een unieke, nog nooit eerder vertoonde drone-ervaring in het water, mogelijk gemaakt door onze partners van Dronisos", schrijft Spalding.

"Aqua Stage, ontworpen om de beleving nog dichter bij onze gasten te brengen, is nu volledig geïntegreerd in ons drone-ecosysteem. Dit opent de deur naar een compleet nieuwe dimensie van live-entertainment." De producent geeft aan dat de show zich zal blijven evolueren. "Dit is nog maar het begin."



Mighty Ducks

De reguliere waterdrones van Dronisos kregen eerder al liefkozend de titel Ducks. Spalding: "Jullie waren al dol op onze Ducks... Maak nu kennis met onze Mighty Ducks." Naast drones bevat Disney Cascade of Lights lichteffecten, fonteinen, vlammenwerpers, vuurwerk en projecties op muziek.







