PVV woedend over vervroegde sluiting kermis: Kamervragen na rellen

De PVV heeft Kamervragen gesteld over de ongeregeldheden bij de kermis in Purmerend. Tweede Kamerleden Rachel van Meetelen, Marjolein Faber en Geert Wilders willen van het kabinet weten waarom de kermis eerder moest sluiten na de rellen van vrijdagavond.

Bij de voorjaarskermis ging het vrijdag mis nadat agenten rond 21.15 uur ingrepen bij een grote vechtpartij tussen jongeren. Daarna keerde een groep zich tegen de politie. Tientallen jongeren gooiden met stenen en vuurwerk. Enkele mensen raakten lichtgewond. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

De gemeente besloot daarop om de kermis zaterdag en zondag al om 21.00 uur te sluiten, in plaats van om middernacht. Ook werd een veiligheidsrisicogebied ingesteld rond het terrein. Daardoor mag de politie preventief fouilleren.



Veertien vragen

Van Meetelen reageert fel op Facebook. "Niet het tuig wordt aangepakt, maar de kermisondernemers en hun bezoekers zijn de dupe", schreef het Kamerlid. Samen met Faber en Wilders stelde ze vervolgens veertien vragen aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken.



De PVV wil onder meer weten of er vooraf signalen waren dat groepen jongeren uit Amsterdam en Zaandam naar Purmerend zouden komen om rellen te veroorzaken. Ook vragen de Kamerleden hoeveel relschoppers zijn aangehouden, hoeveel van hen minderjarig zijn en of ze al eerder met politie of justitie in aanraking kwamen.



Financieel gecompenseerd

Verder vraagt de partij waarom de kermis eerder dicht moest terwijl omliggende horeca en fastfoodzaken open mochten blijven. In de vragen worden de relschoppers omschreven als "straatterroristen". Ook vraagt de PVV of exploitanten financieel gecompenseerd moeten worden voor de gemiste omzet.



De kermisbranche liet zaterdag eveneens van zich horen. Brancheorganisatie BOVAK noemde de vervroegde sluiting "bijzonder oneerlijk". In een persbericht schrijven exploitanten dat "niet de raddraaiers en onverlaten van de ongeregeldheden gisteravond worden aangepakt, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd".



Domino-effect

BOVAK waarschuwt ook voor een mogelijk domino-effect in andere gemeenten. "De problematiek treft nu helaas Purmerend, maar overal in het land zorgen overlast en incidenten voor extra kosten en schade aan het imago van Nederlands oudste volksfeest."