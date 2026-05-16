Efteling

Containers? Welke containers? Efteling camoufleert bouwketen

FOTO'S De Efteling doet een poging om de bouwketen in het Sprookjesbos aan het oog te ontrekken. In het hart van het Kaatsheuvelse attractiepark vinden momenteel ingrijpende werkzaamheden plaats: De Chinese Nachtegaal wordt vervangen door een kleinere uitvoering én een volledig nieuw tafereel: de Sprookjesbibliotheek van de Sprookjessprokkelaar.

Het neerzetten van containers is daarvoor onvermijdelijk, maar men probeert wel om de tijdelijke bouwwerken zo goed mogelijk te camoufleren. Aan de keten zijn zeilen bevestigd met een print van bomen en planten, in de hoop dat de constructie wegvalt in het groen.

Het oude gebouw van De Chinese Nachtegaal gaat komend najaar tegen de vlakte. Ondertussen is de fundering voor de Sprookjesbibliotheek al gestort. Het project, naar een ontwerp van Jeroen Verheij en Bas van Rijsbergen, moet in 2027 af zijn.











