Bouw nieuwe jubileumparade Movie Park in volle gang: dit worden de wagens

FOTO'S Movie Park Germany deelt nieuwe beelden van een jubileumparade. Het Duitse pretpark viert het dertigjarig bestaan dit jaar met Movie Park's Parade of Celebration. Op foto's is te zien hoe decorstukken, palmbomen, filmcamera's en complete paradewagens momenteel vorm krijgen in de werkplaats van het Belgische entertainmentbedrijf Kabuki.

Met de gloednieuwe parade viert het filmpark dat Warner Bros. Movie World Germany in 1996 de poorten opende. Eerder beloofde Movie Park al "grote, nieuwe en filmische paradewagens" met een uitgesproken Amerikaanse uitstraling. Op de vrijgegeven bouwfoto's zijn onder meer een grote filmcamera, tropische decoraties en een float met Hollywood-thema te zien.

Movie Park benadrukt dat de werkzaamheden "op volle toeren" draaien. "Met veel precisie, creativiteit en liefde voor detail geeft het team alles om iets bijzonders naar de straten van Hollywood in Germany te brengen", laat men weten. De premièredatum is nog niet bekendgemaakt. Op zaterdag 4 juli vindt een speciale jubileumviering plaats.
































































