Prater

Mountainbiker (18) haalt sensationele stunt uit op glazen plaat in iconisch reuzenrad

VIDEO Een mountainbiker heeft hoog boven de Oostenrijkse hoofdstad Wenen een opvallende stunt uitgehaald. De 18-jarige Liam Lang voerde onlangs fietstrucs uit op een glazen platform in het beroemde 65 meter hoge Wiener Riesenrad, onderdeel van het populaire attractiepark Prater.

De actie vond plaats op Plattform 9: een open constructie met een doorzichtige vloer, bevestigd aan het historische reuzenrad in het Weense pretpark. Enkele jaren geleden werd één van de gesloten gondels van de attractie vervangen door het platform.

Lang, afkomstig uit Wenen, is actief als stuntfietser. Voor hem kwam naar eigen zeggen een jeugddroom uit. Beelden op zijn YouTube-kanaal tonen hoe de tiener balansacts en andere stunts doet terwijl onder hem de Oostenrijkse hoofdstad zichtbaar is.



Begeleid

De stunt werd begeleid door een filmploeg. Ook medewerkers van het reuzenrad waren betrokken bij het project. Hoewel Lang gezekerd was met veiligheidsmateriaal, noemde hij de hoogte "best eng". Het reuzenrad, geopend in 1897, staat bekend als één van de meest iconische toeristische attracties van Oostenrijk.