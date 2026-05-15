Rechter: mishandelde honden uit Europa-Park-show definitief weg bij trainer

De twaalf honden van een circusartiest uit een show in Europa-Park hoeven niet terug naar hun eigenaar. Een Duitse rechtbank heeft bepaald dat de dieren definitief weggehaald mogen worden bij hondentrainer Wolfgang Lauenburger, die eind vorig jaar in opspraak raakte na beelden van mishandeling achter de schermen van een circusvoorstelling in het Duitse attractiepark.

Dierenrechtenorganisatie PETA verspreidde in december videobeelden waarop te zien zou zijn hoe Lauenburger honden slaat en intimideert tijdens trainingen voor de show. Kort daarna schrapte Europa-Park de hondenact uit het programma. Ook werden meerdere strafrechtelijke klachten ingediend.

Nu blijkt dat het districtskantoor van Mittelholstein half januari alle twaalf honden in beslag heeft genomen. De dieren verblijven sindsdien in dierenasielen. De bestuursrechter in Sleeswijk-Holstein oordeelde deze week dat de honden verkocht mogen worden aan nieuwe eigenaren.



Angst en stress

Volgens de rechtbank zijn de dieren onder slechte omstandigheden gehouden. Zo zouden sommige honden in te kleine en koude hokken hebben gezeten. Ook hadden niet alle dieren toegang tot water. Daarnaast verwijst de rechter naar videobeelden waarop de trainer honden met een touw slaat. Dat zou bij de dieren leiden tot angst en stress.



De trainer gaf eerder toe dat hij de honden sloeg, maar stelde dat het ging om noodzakelijk ingrijpen tijdens een vechtpartij tussen meerdere dieren. In een eerdere verklaring sprak hij van "noodzakelijk, situatiegebonden noodhandelen". Volgens hem waren de video's uit hun context gehaald.



Onvoldoende deskundig

De rechtbank gaat daar niet in mee. Officiële dierenartsen concludeerden dat Lauenburger onvoldoende deskundig is als hondenhouder. Daarbij speelde ook mee dat hij tijdens een controle tegen een hond gezegd zou hebben: "Als je niet stil bent, krijg je weer een pak slaag."



PETA noemt de uitspraak een belangrijke stap. "We zijn opgelucht dat de mishandelde honden eindelijk veilig zijn", laat de organisatie weten. Europa-Park kondigde na de ophef al aan zich meer te willen richten op acrobatische acts in plaats van dierenshows. De uitspraak is nog niet definitief: er kan binnen twee weken beroep worden aangetekend.