Fort Fun Abenteuerland

Rechter zet streep door claim na horrorongeluk in Duits pretpark

De keuringsinstantie die jarenlang de rodelachtbaan van het Duitse pretpark Fort Fun Abenteuerland controleerde, hoeft geen schadevergoeding te betalen na een zwaar ongeluk. Dat heeft de rechtbank bepaald.

Bij het ongeval in 2017 verloor een 12-jarige jongen een deel van zijn been. Dat gebeurde tijdens een rit in de alpine coaster Trapper Slider. Zijn been kwam terecht tussen de slede en de rails. De zaak leidde destijds tot grote ophef in Duitsland.

Negen jaar later probeerde de aansprakelijkheidsverzekeraar van het pretpark alsnog een deel van de uitgekeerde schadevergoeding te verhalen op TÜV Nord, de Duitse keuringsinstantie die de attractie vóór het seizoen had geïnspecteerd.



Te hoge snelheden

De verzekeraar vond dat de keurders hadden moeten ontdekken dat de baan bij nat weer te hoge snelheden kon bereiken. Daar ging de rechtbank niet in mee. Volgens de rechters kon niet bewezen worden dat TÜV Nord zijn zorgplicht had geschonden. De claim werd daarom afgewezen.



De verzekeraar had eerder al 100.000 euro smartengeld betaald aan het slachtoffer, na een schikking bij het gerechtshof. Vervolgens werd geprobeerd om ongeveer een derde van dat bedrag terug te krijgen van TÜV Nord. Ook wilde men dat de keuringsinstantie zou opdraaien voor eventuele toekomstige schadeclaims van het slachtoffer.



Verantwoordelijkheid

Tijdens de rechtszaak wezen advocaten van TÜV Nord erop dat de organisatie alleen verantwoordelijk was voor de keuring vóór de start van het seizoen. Controles en onderhoud tijdens het seizoen zouden onder de verantwoordelijkheid van het pretpark zelf vallen.



Onderzoek na het ongeluk wees eerder uit dat de attractie technisch in orde was. Experts concludeerden dat meerdere factoren vermoedelijk samenkwamen: een te hoge snelheid, vocht op de baan en mogelijk verkeerd gebruik van de rem door het slachtoffer. Fort Fun paste na het incident het veiligheidsconcept van de attractie aan.