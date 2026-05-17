Ruzie bij nieuwe PAW Patrol-attractie: discussie over voordringen loopt uit de hand

VIDEO Beelden van een verhitte ruzie bij een nieuwe PAW Patrol-attractie gaan rond op social media. Op video's is te zien hoe bezoekers van het nieuwe themagebied World of PAW Patrol in het Britse pretpark Chessington World of Adventures met elkaar in de clinch raken over voordringen. Uiteindelijk volgde zelfs een beschuldiging van racisme.

De felle discussie begon toen een gezin zich door de volle wachtrij van Zuma's Hovercraft Adventure probeerde te wurmen, een drifter-attractie. Ze beweerden dat enkele familieleden even naar het toilet waren geweest. Andere bezoekers pikten dat niet. Een man blokkeerde de doorgang en beschuldigde het gezin van voordringen.

De woordenwisseling vond plaats in het gloednieuwe themagebied World of PAW Patrol, gebaseerd op de populaire kinderserie over reddingshonden. Het gebied opende begin deze maand na een investering van omgerekend zo'n 17 miljoen euro.



De ruzie werd gefilmd door de Britse pretparkfans Ben en Jacob van het YouTube-kanaal Ride Comparisons. Op videobeelden is te zien hoe een medewerker van de attractie zich met de situatie bemoeit.



Daarna loopt de spanning verder op, met beschuldigingen van racisme. De man die het gezin tegenhield verklaarde later tegenover Britse media dat de groep nooit daadwerkelijk in de rij heeft gestaan.