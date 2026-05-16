Phantasialand

Protest tegen uitbreiding Phantasialand laait weer op: demonstratie en burgerreferendum

De uitbreiding van Phantasialand zorgt opnieuw voor verdeeldheid in de Duitse stad Brühl. Een netwerk van natuurorganisaties heeft aangekondigd een burgerreferendum te willen starten tegen de uitbreidingsplannen van het attractiepark. Ook staat komende week een demonstratie op de planning.

De discussie draait om een natuurgebied naast Phantasialand. Het park wil daar al jaren uitbreiden met onder meer een waterpark, een theater- en concerthal en extra parkeergelegenheden. Het terrein, met een oppervlakte van ongeveer 14 à 15 hectare, ligt tussen de Berggeiststraße, de Phantasialandstraße en snelweg A553.

Maandag 18 mei stemt de gemeenteraad van Brühl over het hervatten van de planologische procedures voor de uitbreiding. De vorige rood-groene coalitie had die plannen in 2025 stilgelegd. De nieuwe coalitie van CDU en SPD wil het traject nu weer opstarten.



Demonstrantie

Tegenstanders proberen dat te voorkomen. Een samenwerkingsverband van milieuorganisaties, actiegroepen en lokale politici houdt maandag vanaf 17.00 uur een demonstratie bij het stadhuis van Brühl. Volgens de initiatiefnemers staat er een fundamentele keuze op het spel: behoud van natuur óf uitbreiding van het pretpark.



Coördinator Christine Hölzmann, tevens politica namens Bündnis 90/Die Grünen, zegt dat de actie bedoeld is om raadsleden duidelijk te maken dat "de bescherming van de Ville en natuurgebied Ententeich niet ondergeschikt mag raken aan de belangen van een groot privéproject".



Gevolgen

Ook de Duitse natuurorganisatie Nabu verzet zich tegen de uitbreiding. Tegenstanders wijzen op mogelijke gevolgen voor natuur, verkeer en wateroverlast. In het gebied zouden onder meer ijsvogels, spechten, kikkers, salamanders, hazelmuizen en libellen leven.



De nieuwe coalitie benadrukt dat nog geen definitief besluit over de bouw zelf genomen wordt. CDU-fractievoorzitter Holger Köllejan zegt dat Phantasialand eerst concreet moet vastleggen wat er gebouwd gaat worden, zodat onderzocht kan worden wat de impact is op verkeer, omwonenden en extreem weer.



Hotelgasten

Phantasialand liet eerder weten dat uitbreiding noodzakelijk is om meer meerdaagse gasten te trekken en de locatie toekomstbestendig te houden. Het park wil het aandeel hotelgasten verhogen naar ongeveer een kwart van het totale bezoekersaantal.