Disneyland Paris

Man opgepakt na stiekeme opnames in vrouwentoilet van Disneyland Paris

Vandaag, 14.01 uurBeeld: @Cave0fWonders

Een 41-jarige man is opgepakt nadat hij stiekem foto's en video's zou hebben gemaakt in een vrouwentoilet bij Disneyland Paris. Het incident vond maandag plaats op het parkeerterrein van het attractiepark.

Een Duitse vrouw betrapte de man terwijl hij met een telefoon onder een toilethokje filmde en foto's maakte. Daarna werden beveiligingsmedewerkers ingeschakeld. Aan hen liet de verdachte een video zien die hij kort daarvoor gemaakt zou hebben.

Volgens een politiebron liet de man zijn telefoon vervolgens expres in het toilet vallen om bewijsmateriaal te vernietigen. Hij werd direct daarna aangehouden. De verdachte woont in het Franse departement Val-de-Marne.

Rechter
De Duitse toeriste was vertrokken voordat de politie arriveerde. Daardoor kon haar verklaring niet meer worden opgenomen. Het openbaar ministerie van Meaux laat weten dat de man woensdag nog in hechtenis zat. Hij moest woensdagmiddag voor de rechter verschijnen in een versnelde procedure.

