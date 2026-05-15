Duinrell

Stiekem gefilmd in kleedhokjes Tikibad: 17-jarige Duitser aangehouden

Vandaag, 18.46 uur

In het Tikibad van Duinrell zijn donderdagmiddag stiekem opnames gemaakt in de kleedhokjes. Een 17-jarige jongen uit Duitsland werd op heterdaad betrapt en aangehouden door de politie.

Agenten kregen rond 16.15 uur een melding van aanstootgevend gedrag in het zwemparadijs van het Wassenaarse attractiepark. Volgens de politie werd er met een mobiele telefoon over de wanden van kleedhokjes heen gefilmd, terwijl bezoekers zich aan het omkleden waren.

Beveiligers van het Tikibad schakelden de politie in. De verdachte werd vervolgens meegenomen naar het bureau. Van eventuele slachtoffers zijn verklaringen opgenomen. Bij de politie werd in elk geval één aangifte gedaan.

