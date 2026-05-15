Financieel record voor Studio 100: Plopsa-parken helpen entertainmentbedrijf aan omzet van 330 miljoen euro

Studio 100 heeft een financieel recordjaar achter de rug. Het Vlaamse entertainmentbedrijf achter onder meer Samson & Gert, K3 en de Plopsa-pretparken zag de omzet in 2025 stijgen naar 330,1 miljoen euro, ruim een kwart meer dan een jaar eerder. Ook de winst schoot omhoog. De brutobedrijfswinst ging van 64 miljoen naar 108,5 miljoen euro, terwijl de nettowinst ruim verdubbelde tot 41,2 miljoen euro.

Vooral de pretparkdivisie Plopsa speelde daarin een belangrijke rol. De Plopsa-parken waren vorig jaar samen goed voor 3,5 miljoen bezoekers, een stijging van 3 procent ten opzichte van 2024. Studio 100 wijst daarbij nadrukkelijk op de groei van het resortconcept, waarbij bezoekers meerdere dagen blijven slapen in hotels of vakantieverblijven.

"Als mensen één dag komen, nemen ze een rugzakje met eten mee", zegt financieel directrice Ellen Van Elsen in gesprek met de Belgische krant De Tijd. "Als ze drie dagen blijven, eten ze bij ons." De strategie wordt al toegepast in Plopsaland Belgium in De Panne, waar eerder een waterpark, hotel en bungalows werden toegevoegd.



Eind 2027

Die aanpak moet nu ook uitgerold worden in Duitsland. Het voormalige Holiday Park, sinds vorig jaar omgedoopt tot Plopsaland Deutschland, trok in 2025 meer dan 800.000 bezoekers. Men werkt er momenteel aan een waterparadijs dat eind 2027 open moet gaan. In 2028 en 2029 volgen overnachtingsmogelijkheden.



Topman Didier Vuylsteke de Laps sluit bovendien niet uit dat er in de toekomst extra pretparken bijkomen. Daarbij zou de voorkeur uitgaan naar bestaande parken met groeipotentie. Vooral Duitsland ziet men als een interessante markt, omdat Studio 100-figuren daar al bekend zijn.



Reünie

De entertainmentgroep profiteerde afgelopen jaar ook van succesvolle musicals en liveshows. Zo werden voor de musical 40-45 in het Nederlandse Barneveld al 660.000 tickets verkocht. Daarnaast zorgde de reünie van de originele K3-leden voor uitverkochte concertreeksen in België en Nederland. Studio 100 verwacht ook in 2026 opnieuw sterke resultaten.