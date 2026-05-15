Nieuwe eigenaar Rivoli uit ernstige beschuldigingen aan adres Hennie van der Most: 'Moedwillig saboteren'

Ondernemer Hennie van der Most heeft geprobeerd om de nieuwe eigenaar van zijn mislukte project Rivoli Rotterdam bewust te saboteren. Dat concludeert zakenman Wim Beelen, die het nooit geopende attractiepark in Rotterdam-Zuid onlangs voor 6,5 miljoen euro kocht op een executieveiling. Volgens Beelen heeft Van der Most stiekem spullen meegenomen in de hoop zijn opvolger dwars te zitten.

Beelen en zijn team gaan het Rivoli-terrein, inmiddels omgedoopt tot Spelen bij Beelen, de komende weken leegruimen. "We gaan de nooit in gebruik genomen spullen verwijderen, omdat de besturingsapparaten eruit gehaald zijn en alles eigenlijk een beetje kapotgemaakt is", zegt de miljonair in gesprek met SBS6.

Daar zit Van der Most achter, beweert hij. "We hebben gewoon Nederlandse wet- en regelgeving: als het geveild wordt gaat er een hek omheen en dan moet je alles wat daarbinnen staat, laten staan." Dat is dus niet gebeurd? "De beeldmaterialen wijzen uit van niet. En als we overal kijken in de technische dingen, dan is het er niet."



Te triest voor woorden

Beelen beschikt over beelden van beveiligingscamera's die zouden aantonen hoe de mensen van Van der Most een busje inladen om spullen mee te nemen, na de veiling. "Het is echt te triest voor woorden." Bij veel attracties ontbreken de besturingssystemen, waaronder bij een oude poppenshow uit Het Land van Ooit.



"Alle cruciale dingen heeft-ie meegenomen. Ik noem dat moedwillig saboteren van iets wat dan niet open moet gaan of het manipuleren van de toekomstige eigenaar." De nieuwe eigenaar laat zich er niet door uit het veld slaan. "Wij maken hier gewoon het allermooiste speelparadijs van, zowel buiten als binnen, voor kinderen van 0 tot 14 jaar."



Spottend

De nooit afgemaakte attracties worden verwijderd. Zo is het slopen van het UfO-restaurant al in volle gang. De komende dagen gaan ook de achtbaan, de top spin en de disk'o tegen de vlakte. Beelen zegt spottend dat de rollercoaster afkomstig is "uit het jaar kruik", oftewel: de attractie is bijna antiek. De top spin noemt hij een "paasattractie".



De ondernemer wil een eigentijdsere beleving neerzetten. "We willen een binnenspeeltuin maken van rond de 6000, 7000 vierkante meter. En als het mooi weer is willen ze ook buiten spelen, dus met kastelen, glijbanen, waterdingen, zandbakken. Allemaal dingen die we nu aan het ontwikkelen zijn, vooral educatief."



Afgevoerd

Er blijft dus niet veel meer over van de opzet van Van der Most. "De attracties die hier stonden, hopen we eind volgende week volledig ontmanteld en afgevoerd te hebben", aldus Beelen. Toch verdwijnen niet alle mechanische attracties. Zo blijft het reuzenrad voorlopig staan, in afwachting van de komst van een groter exemplaar, vergelijkbaar met de London Eye.



Ook het schommelschip, afkomstig uit Walibi Holland, gaat niet weg. Het afbreken van de boot blijkt lastig omdat de constructie in beton gegoten is. Een geplande ijsbaan wordt vermoedelijk getransformeerd tot rolschaatsbaan. Het doel is om een "schone en veilige bouwplaats" over te houden. Beelen hoopt binnen enkele maanden de poorten te kunnen openen van een eerste fase.



