Kermis

Drievliet-attractie maakt comeback op de kermis na opknapbeurt

Een break dance uit Drievliet is vanaf nu te vinden op de Nederlandse kermis. Kermisexploitant Freddy Guikema nam de attractie Draaikolk vorig jaar over van het Haagse familiepretpark. Na een opknapbeurt draait de klassieke molen weer, onder een nieuwe naam: Stardancer.

Die term is niet volledig nieuw: in Drievliet werd de attractie tussen 1998 en 2011 al Star Dancer genoemd, toen met spatie. Daarna had de break dance een haventhema. De nautische uitstraling verdween de afgelopen maanden bij een renovatie. Verschillende oude decoraties werden onlangs al online te koop aangeboden.

Hoewel de werkzaamheden aan de attractie nog niet helemaal voltooid zijn, is de Stardancer inmiddels wel weer in bedrijf. Dit weekend staat de attractie in het Overijsselse dorp St. Isidorushoeve. Daar is de ride onderdeel van Zomerfeesten de Hoeve, een festival rond Hemelvaart met ruim 35.000 bezoekers.



Nog lang niet klaar

"Na enige vertraging en nog lang niet klaar... Maar we zijn open!", schrijft de exploitant op Facebook. De constructie werd begin jaren negentig gebouwd door de Nederlandse firma Nauta Bussink. Het gaat om een klassieke break dance met zestien gondels, verdeeld over vier kruizen. Voordat Drievliet de attractie overnam stond de molen al op de kermis.



